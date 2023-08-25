В Британии рассказали об отчаянном шаге ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: ВСУ пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти контрнаступление

Экс-агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на отчаянный шаг, чтобы спасти контрнаступление.

По его словам, украинские военные пытаются прорвать линию обороны, чтобы оправдаться в глазах союзников. Эксперт заявил, что Запад недоволен происходящим, поскольку, несмотря на поставки техники НАТО, ВСУ не смогли добиться значительных успехов в ходе наступательных действий.

«Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают, они не смогли ничего достичь», — отметил Крук.

Он добавил, что США и союзники уже не могут поставлять военную помощь в прежних объемах, поэтому для ВСУ это был последний шанс на прорыв.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит очень сложно. По его словам, украинская армия продвигается вперед на некоторых участках, но он не уточнил, на каких именно.

