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14:41, 23 августа 2023Бывший СССР

Зеленский назвал контрнаступление очень сложным

Зеленский признал очень сложное положение Украины в ходе контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Libkos / AP

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит очень сложно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал глава государства. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.

Президент уточнил, что военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».

Ранее украинский военнослужащий в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Киеву не имело смысла начинать контрнаступление, так как силы Российской армии значительно превышают возможности украинской.

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    Алевтина Запольская
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