Зеленский назвал контрнаступление очень сложным

Зеленский признал очень сложное положение Украины в ходе контрнаступления

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит очень сложно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин», — сказал глава государства. При этом он не назвал конкретные участки, на которых, по его словам, контрнаступление приносит результаты.

Президент уточнил, что военные ежедневно докладывают ему о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу, но тем не менее направление правильное».

Ранее украинский военнослужащий в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Киеву не имело смысла начинать контрнаступление, так как силы Российской армии значительно превышают возможности украинской.