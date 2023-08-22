Украинский военный Грабский заявил, что ВСУ не было смысла начинать наступление

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не имело смысла начинать контрнаступление, так как силы Российской армии значительно превышают возможности украинской. Об этом заявил украинский полковник в отставке Сергей Грабский, его слова приводит издание The Wall Street Journal.

«По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», — заявил военный.

Украинская армия, по его словам, испытывает нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления «тают на глазах». Этому, по его словам, способствует массовая сдача в плен украинцев.