Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ
Вооруженным силам Украины (ВСУ) не имело смысла начинать контрнаступление, так как силы Российской армии значительно превышают возможности украинской. Об этом заявил украинский полковник в отставке Сергей Грабский, его слова приводит издание The Wall Street Journal.
«По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», — заявил военный.
Украинская армия, по его словам, испытывает нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления «тают на глазах». Этому, по его словам, способствует массовая сдача в плен украинцев.