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14:49, 22 августа 2023Бывший СССР

Украинский военный заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

Украинский военный Грабский заявил, что ВСУ не было смысла начинать наступление

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не имело смысла начинать контрнаступление, так как силы Российской армии значительно превышают возможности украинской. Об этом заявил украинский полковник в отставке Сергей Грабский, его слова приводит издание The Wall Street Journal.

«По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», — заявил военный.

Украинская армия, по его словам, испытывает нехватку артиллерийских снарядов и современного вооружения.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления «тают на глазах». Этому, по его словам, способствует массовая сдача в плен украинцев.

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    Алевтина Запольская
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