Полковник Дуглас Макгрегор: ВСУ в ходе контрнаступления тают на глазах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления тают на глазах. С таким заявлением в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Видео их беседы доступно на странице Карлсона в соцсети X (бывший Twitter).

«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — заявил отставной военный из США.

По словам Макгрегора, скорому исчезновению ВСУ способствует массовая сдача в плен украинцев из-за большого процента раненых, а также из-за известной им гуманности Российской армии к военнопленным. «Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных», — добавил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что число потерь среди украинских военных составило более 120 тысяч. Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер подтвердил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.