Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Украине выкопаны 123000 могил для ВСУ

Число потерь среди украинских военных составило более 120 тысяч, такое число назвал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Трансляция с его речью доступна на YouTube.

По его словам, по снимкам из космоса видны могилы для украинских солдат, выкопанные во время неудавшегося контрнаступления. Он отметил, что примерное число потерь за этот период составило около 123 тысяч человек.

«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери Вооруженных сил Украины составляют около 350-400 тысяч человек», — сказал полковник.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления. По его словам, Украина взялась за невыполнимую миссию.