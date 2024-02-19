Рогов: Российская армия берет по несколько опорных пунктов ВСУ в день

Российская армия в районе Работино берет по несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в день. О постепенном выравнивании Работинского выступа сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Примерно две недели один, два, три, иногда четыре опорника ежедневно наши брали шаг за шагом. С конца прошлой недели начали активнее, используя артиллерию, РСЗО, тяжелые огнеметные системы и так далее», — рассказал он.

Он подчеркнул, что символизм данного участка заключается в том, что его захват ВСУ стал главным достижением проведенного Киевом летнего контрнаступления.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия улучшила положение по переднему краю донецкого направления. Также Вооруженные силы России нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.

