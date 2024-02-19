Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России сообщило об улучшении положения войск на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении. Помимо того, российские войска нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.

Также за сутки ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики. Всего на данном направлении украинские войска потеряли более 275 бойцов, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Ранее российское оборонное ведомство заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — пояснили там.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.