Российские войска улучшили положение на одном из направлений
Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Речь идет о донецком направлении. Помимо того, российские войска нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.
Также за сутки ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики. Всего на данном направлении украинские войска потеряли более 275 бойцов, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Ранее российское оборонное ведомство заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — пояснили там.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.