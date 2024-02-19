Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 19 февраля 2024Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны России сообщило об улучшении положения войск на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о донецком направлении. Помимо того, российские войска нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка.

Также за сутки ВС России отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики. Всего на данном направлении украинские войска потеряли более 275 бойцов, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее российское оборонное ведомство заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — пояснили там.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Минобороны рассказало о ситуации в районе освобожденной Авдеевки

      Российские войска улучшили положение на одном из направлений

      Павел Деревянко высказался о ритме жизни в Москве

      Жители Нижегородской области сообщили о звуке взрыва

      Россиянам напомнили об оплате налога на доход по вкладам

      Зеленский посетил ВСУ на купянском направлении

      Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Кремль

      Рецидивиста арестовали за приставания к российским школьницам на улице

      В ДНР рассказали о военных преступления ВСУ против жителей Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше