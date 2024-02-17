Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении

Минобороны (МО) России заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. Об этом оборонное ведомство сообщило журналистам в субботу, 17 февраля.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики», — отмечается в сводке МО.

В Минобороны отметили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 315 солдат, танк, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка «Гиацинт-С».

На купянском направлении подразделения западной группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 41-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР, сообщили в Минобороны.

По данным министерства, потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", а также орудие Д-30», — говорится в сводке МО.

Ранее Минобороны сообщило, что российская система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 33 беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, 4 дрона были сбиты в Белгородской области, столько же в Воронежской. В Курской — 1, в Брянской — 18, в Калужской — 6.