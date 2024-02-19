Военкор Пегов сообщил о вхождении российских войск в Работино

Военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил о том, что российские войска вошли в Работино.

«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее в том, что от него осталось», — уточнил он.

По информации Пегова, зацепиться на окраинах Работино первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении.

