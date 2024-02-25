Военный рассказал о значении боев за село Работино

Военный Дандыкин: село Работино имеет для ВСУ принципиальное значение

Село Работино, в котором идут ожесточенные бои, имеет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) принципиальное значение, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о важности населенного пункта для Киева.

«Когда ВСУ начали летнее наступление, в районе этого села несколько месяцев шли бои. Единственное, чего они смогли добиться, это забрать кусок земли. И образовался этот выступ. Теперь наши ребята героически срезают его. Идут бои. Я думаю, что все упоминания о летнем контрнаступе, которым они гордились, останутся в прошлом», — заявил Дандыкин.

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По словам военного эксперта, село Работино — это выход на укрепрайон Орехов и на Запорожье. «Поэтому бои идут достаточно жесткие. Враг сопротивляется, перебрасывает резервы, в том числе с херсонского направления. Но наши должны справиться», — заключил он.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в центре села Работино в Запорожской области идут активные бои. Он добавил, что ВСУ продолжают сопротивление, активно используя беспилотники, но инициатива находится за российскими военными.