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14:03, 27 февраля 2024Россия

Шойгу высказался о действиях ВСУ после краха контрнаступления

Шойгу: ВСУ после краха контрнаступления пытаются не допустить развала фронта

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства высказался о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после краха контрнаступления. Его цитирует ТАСС.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — заявил он.

Глава Минобороны также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожают резервы ВСУ, лишая их возможностей для ротации и контратак.

«Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции», — сказал Шойгу.

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Ранее Шойгу заявил о взятии под контроль авдеевского узла обороны. «После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях», — сообщил он.

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      Ольга Лаврикова
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