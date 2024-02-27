Шойгу заявил о взятии под контроль авдеевского узла обороны

Министр обороны Шойгу: ВС России взяли под контроль авдеевкский узел обороны ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важный авдеевский узел обороны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

«После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях», — сообщил Шойгу, добавив, что Россия овладевает новыми рубежами и позициями украинских военнослужащих.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как докладывал Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.

По последним данным, город полностью зачищен, сейчас идет разминирование его территории. Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр», по сообщению Минобороны, каждый день уничтожают до 400 мин в городе. После завершения работ Авдеевку могут восстановить, предположил глава ДНР Денис Пушилин.

