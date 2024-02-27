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13:33, 27 февраля 2024Россия

Шойгу заявил о взятии под контроль авдеевского узла обороны

Министр обороны Шойгу: ВС России взяли под контроль авдеевкский узел обороны ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль важный авдеевский узел обороны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства, его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

«После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на донецком и купянском направлениях», — сообщил Шойгу, добавив, что Россия овладевает новыми рубежами и позициями украинских военнослужащих.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как докладывал Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.

По последним данным, город полностью зачищен, сейчас идет разминирование его территории. Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр», по сообщению Минобороны, каждый день уничтожают до 400 мин в городе. После завершения работ Авдеевку могут восстановить, предположил глава ДНР Денис Пушилин.

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      Анастасия Шейкина
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