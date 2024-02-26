Пушилин описал возможную судьбу Авдеевки

Глава ДНР Пушилин: Авдеевку могут восстановить, это решат на федеральном уровне

Город Авдеевка — как пригород Донецка — может быть востребован и восстановлен. Так возможную судьбу города описал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

При этом глава ДНР подчеркнул, что решение о восстановлении населенного пункта будет приниматься не регионом, а на федеральном уровне.

«Решение (...) будет приниматься (...) с учетом оценки специалистов… С учетом того, что Авдеевка — это пригород Донецка (...) По всей вероятности, город будут восстанавливать», — заявил Пушилин.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек.