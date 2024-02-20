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19:27, 20 февраля 2024Россия

Шойгу оценил российские потери в боях за Авдеевку

Глава МО Шойгу описал как минимальные потери ВС России в боях за Авдеевку

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Потери Вооруженных сил России (ВС) в боях за Авдеевку — минимальные. Так их оценил глава Министерства обороны РФ (МО) Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

По словам Шойгу, авдеевская операция была столь грамотно спланирована российским Генштабом, что может войти в учебники по военному делу. При этом потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Авдеевки лишь за последние два дня составили почти две с половиной тысячи человек.

Кроме того, Шойгу раскрыл детали боев за город и описал российскую линию обороны в этом населенном пункте.

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Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над Авдеевским коксохимическим заводом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки 17 февраля. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.

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