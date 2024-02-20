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18:50, 20 февраля 2024Россия

Шойгу раскрыл детали операции в Авдеевке

Глава МО Шойгу: операция в Авдеевке готовилась с осени 2023 года

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Операция по взятию под контроль Авдеевки в Донецкой народной республики готовилась еще с осени 2023 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, в ходе боев за город, за сутки Вооруженные силы (ВС) России наносили по Авдеевке до 450 высокоточных ударов.

Глава оборонного ведомства добавил, что ВС России пришлось выстраивать эшелонированную линию обороны по всей линии соприкосновения, так как не было известно, откуда Вооруженные силы Украины могут нанести удар.

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      Марк Леонов
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