В ДНР сообщили о полной зачистке Авдеевки

Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки, передает РИА Новости.

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена», — сказал Пушилин в эфире Первого канала, отметив, что в городе могут оставаться опасности в виде мин.

Минобороны России ранее заявляло, что военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» каждый день уничтожают до 400 мин в городе, подчеркнув, что на улицах Авдеевки все равно остается большое число неразорвавшихся боеприпасов, в том числе и западного производства.

Ранее глава ДНР описал возможную судьбу Авдеевки, предположив, что на федеральном уровне примется решение о восстановлении города, учитывая, что Авдеевка является пригородом Донецка.