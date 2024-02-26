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07:55, 26 февраля 2024Россия

В Минобороны заявили об уничтожении в Авдеевке до 400 мин ежедневно

МО России: саперы группировки «Центр» ежедневно уничтожают в Авдеевке до 400 мин
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Военнослужащие инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» каждый день уничтожают до 400 мин в Авдеевке, которую Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Инженерные разведывательные дозоры продолжают обследование и очистку местности на основных дорогах, а также в жилых домах и административных зданиях Авдеевки для повышения безопасности мирных жителей освобожденного населенного пункта и беспрепятственного продвижения российских войск», — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что на улицах Авдеевки все равно остается большое число неразорвавшихся боеприпасов, в том числе и западного производства. Так, российские военнослужащие исследовали на предмет наличия мин Свято-Михайловский храм в Авдеевке.

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Как доложил министр обороны Сергей Шойгу, потери России в боях за город были минимальными, при этом потери Украины за последние несколько дней боев составили почти две с половиной тысячи человек. После взятия под контроль населенного пункта министерство обороны отчитывается о занятии более выгодных позициях в пригородах Авдеевки.

Авдеевка находится севернее Донецка и является его пригородом. Главным очагом сопротивления в городе был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.

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      Анастасия Шейкина
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