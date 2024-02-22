Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций под Авдеевкой

Минобороны: на авдеевском направлении ВС России заняли более выгодные рубежи

Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные позиции на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что более выгодные позиции и рубежи заняли подразделения группировки войск «Центр». Они же нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орловки и Тоненького в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, на авдеевском направлении российские военнослужащие отразили девять атак и контратак ВСУ. Противник потерял до 145 бойцов, пять боевых машин пехоты и два американских бронетранспортера М113.