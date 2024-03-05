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18:30, 5 марта 2024Россия

В России заявили об исчерпании возможностей Украины для ведения войны

Военный эксперт Сивков считает, что Украина исчерпала ресурсы для ведения войны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможности Украины в противостоянии с Россией исчерпываются, считает военный эксперт Константин Сивков. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению Сивкова, Киев планировал «гибридный блицкриг», заключающийся в массовом введении западных санкций и начале Вооруженными силами Украины (ВСУ) активных боевых действий против Донецка и Луганска. Он объяснил, что украинские военные должны были разгромить российские войска, вызвав поток беженцев на территорию РФ.

Военный эксперт отметил, что власти Украины потерпели крах, так как цели не были достигнуты. По словам Сивкова, Украина исчерпала свои возможности в противостоянии с Россией и не сможет что-то предпринять даже в случае предоставления новой военной помощи.

Эксперт также прокомментировал слова президента Владимира Путина в его послании Федеральному собранию о том, что российские ядерные силы находятся в полной боеготовности.

«Мы как бы говорим противникам: если вы не хотите, чтобы Москва пошла на применение ядерного оружия, значит, не пытайтесь применить ядерное оружие против нас, не пытайтесь оттяпать у России законные, конституционно определенные территории. А признаете вы их или нет, нам глубоко плевать», — подчеркнул он.

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Поэтому, даже если Запад захочет создать мощную военную группировку и за счет нее попробует разгромить военную мощь России, то у него все равно не получится, так как «ядерное оружие России всегда наготове», заключил Сивков.

Ранее военный эксперт Драго Босник заявил об уничтожении новейших образцов оружия НАТО на Украине. Он указал, что во время контрнаступления ВСУ в 2023 году российская армия уничтожила сотни единиц лучшей западной техники, артиллерии, систем ПВО и прочего оружия. В их числе оказалась система противовоздушной обороны SAMP-T, а также новейшие немецкие ПВО малой дальности Skynex.

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