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09:46, 3 марта 2024Наука и техника

Военный эксперт заявил об уничтожении новейших образцов оружия НАТО на Украине

InfoBRICS: ВС России уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Драго Босник для InfoBRICS.

Эксперт указал, что сотни единиц лучшей западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и прочего оружия были уничтожены во время «широко разрекламированного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошлом году. Так, в январе стало известно об уничтожении первой и пока единственной системы противовоздушной обороны SAMP-T, находящейся на вооружении. Затем появилось сообщение об уничтожении новейшей системы противовоздушной обороны малой дальности Skynex немецкого производства.

Отмечается, что последние военные операции России демонстрируют, что «потоку уничтоженной техники Запада и киевского режима фактически нет конца», а российские дроны «Ланцет» все такие же смертоносные. Кроме того, Босник заявил, что ВСУ быстро теряют стратегически важное вооружение, такое как системы ПВО Patriot и NASAMS.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ систематически и последовательно уничтожают системы ПВО на Украине. Эксперт уточнил, что за последнее время под удары российской артиллерии попали американские системы Patriot и NASAMS, поскольку они находятся слишком близко к линии боевого соприкосновения.

В конце января сообщалось, что на Украину прибыли новые системы противовоздушной обороны Skynex, поставленные Германией. Они предназначены для работы по дронам и крылатым ракетам.

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      Алина Гончарова
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