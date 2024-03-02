В Британии рассказали об уязвимости украинских систем ПВО

Военный эксперт Меркурис: РФ систематически уничтожает украинские системы ПВО

Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) систематически и последовательно уничтожают системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Таким мнением он поделился на своем You Tube-канале.

Меркурис также обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины все время находятся под большим давлением со стороны Воздушно-космических сил РФ. Эксперт уточнил, что за последнее время под удары российской артиллерии попали американские системы Patriot и NASAMS, поскольку они находятся слишком близко к линии боевого соприкосновения.

Ранее Александр Меркурис заявил, что испытание новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон» в бою является очень плохой новостью для Вооруженных сил Украины.