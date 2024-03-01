Британский аналитик сообщил плохую новость для ВСУ

Британский аналитик Меркурис: испытание ракеты «Циркон» — плохая новость для ВСУ

Испытание новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон» в бою является очень плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Поступают сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" уже испытаны россиянами в бою», — сказал эксперт.

По словам Меркуриса, если Россия развернет испытанные ракеты вместе с «Кинжалами» в зоне боевых действий, «это будет очень, очень плохой новостью для ВСУ».

Ранее глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон назвал запасы ядерного оружия России крупнейшими в мире и отметил, что гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон» добавляют ядерному арсеналу России разнообразие и гибкость.