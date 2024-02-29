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22:10, 29 февраля 2024Мир

В Пентагоне назвали ядерный арсенал России крупнейшим в мире

Генерал Коттон: Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом в мире сегодня владеет Россия. Такое мнение выразил глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Энтони Коттон, его заявление размещено на сайте комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США.

«Россия в настоящее время обладает крупнейшим и самым разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран. В сентябре 2023 года она объявила, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" поставлены на боевое дежурство», — отмечается в сообщении.

Также в заявлении упоминаются способные нести крылатые ракеты атомные подлодки «Северодвинск», которые РФ продолжает размещать у себя на вооружении. Представитель Пентагона подчеркнул, что Россия все время модернизирует и расширяет свой ядерный потенциал.

Кроме того, генерал Коттон выделил гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», поскольку эти системы, по его мнению, «добавляют ядерному арсеналу России разнообразие и гибкость».

Ранее глава STRATCOM ВС США Энтони Коттон выразил обеспокоенность, что из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами — обладателями ядерного оружия.

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      Александра Синицына
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