В Пентагоне назвали ядерный арсенал России крупнейшим в мире

Генерал Коттон: Россия обладает самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом

Самым крупным и разнообразным ядерным арсеналом в мире сегодня владеет Россия. Такое мнение выразил глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Энтони Коттон, его заявление размещено на сайте комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США.

«Россия в настоящее время обладает крупнейшим и самым разнообразным ядерным арсеналом среди всех стран. В сентябре 2023 года она объявила, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" поставлены на боевое дежурство», — отмечается в сообщении.

Также в заявлении упоминаются способные нести крылатые ракеты атомные подлодки «Северодвинск», которые РФ продолжает размещать у себя на вооружении. Представитель Пентагона подчеркнул, что Россия все время модернизирует и расширяет свой ядерный потенциал.

Кроме того, генерал Коттон выделил гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», поскольку эти системы, по его мнению, «добавляют ядерному арсеналу России разнообразие и гибкость».

Ранее глава STRATCOM ВС США Энтони Коттон выразил обеспокоенность, что из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами — обладателями ядерного оружия.