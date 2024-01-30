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17:37, 30 января 2024Бывший СССР

На Украину прибыли поставленные Германией системы ПВО

На Украину прибыли поставленные Германией новые системы ПВО Skynex

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

На Украину прибыли новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, поставленные Германией. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Данные системы ПВО производятся немецким концерном Rheinmetall. Отмечается, что они предназначены для работы по дронам и крылатым ракетам.

Зенитный комплекс Skynex оснащен радаром с дальностью действия 50 километров, а также четырьмя пушками, на каждой из которых установлены электрооптические датчики и радары. Сближаясь с целью, боеприпасы раскрываются, выпуская маленькие вольфрамовые цилиндры.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст шесть вертолетов Sea King Вооруженным силам Украины. Предполагается, что ФРГ должна направить технику во втором квартале года.

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      Александр Курбатов
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