Глава Минобороны ФРГ заявил о планах передать Украине шесть вертолетов Sea King

Глава Минобороны Писториус: Германия передаст ВСУ шесть вертолетов Sea King

Германия передаст шесть вертолетов Sea King Вооруженным силам Украины (ВСУ), что станет первой поставкой данного вида техники Киеву. О планах заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам своего выступления на встрече контактной группы в формате «Рамштайн», пишет Reuters.

«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — отметил глава оборонного ведомства.

Писториус добавил, что обеспечение противовоздушной обороны является приоритетом для военной помощи Украине. Предварительно ФРГ должна направить технику во втором квартале года.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не сможет в одиночку оказывать помощь Украине. Он призвал страны Европейского союза к более справедливому перераспределению помощи.