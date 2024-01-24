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04:46, 24 января 2024Мир

Германия отказалась помогать Украине в одиночку

Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не сможет помогать Украине в одиночку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Германия не сможет оказывать помощь Украине в одиночку. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, пишет газета Die Zeit.

Он призвал к справедливому распределению бремени помощи Украине в рамках ЕС. Политик подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, однако предупредил, что в стране может случиться перезагрузка, если она будет «нести бремя конфликта» в одиночку.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — отметил Линднер.

Ранее сообщалось, что Германия впервые передаст Украине вертолеты 21 Sea King Mk41. Киев получит шесть единиц воздушной техники, а также комплектующие и запасные части.

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      Марина Совина
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