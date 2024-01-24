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00:23, 24 января 2024Мир

ФРГ впервые передаст Украине военные вертолеты

Минобороны ФРГ: Берлин намерен передать Киеву шесть вертолетов Sea King Mk41

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Германия впервые передаст Украине вертолеты 21 Sea King Mk41, сообщило министерство обороны страны. Заявление ведомства приводит издание Tagesschau.de.

Уточняется, что Киев получит шесть единиц воздушной техники, а также комплектующие и запасные части.

Ранее начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Александр Павлюк заявил о планах Запада в этом году поставить новое оружие, которого прежде не было. Также, по его словам, несколько государств передаст Киеву «большие пакеты помощи».

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      Марина Совина
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