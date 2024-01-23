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23:30, 23 января 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали передачу Западом нового оружия

Минобороны Украины: Киев в 2024 году получит оружие, которого еще не было

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

Украина в 2024 году получит от Запада новое оружие, которого прежде не было. Об этом рассказал начальник управления прессы и информации Минобороны страны Александр Павлюк, передает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи в формате «Рамштайн», в ходе которой обсуждалось увеличение производства боеприпасов и оружия. По словам Павлюка, в текущем году ряд государств передаст Киеву «большие пакеты помощи».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров попросил союзников Киева увеличить объемы военной помощи. Он призвал сфокусироваться на инновациях, которые, по его мнению, необходимы для прорыва.

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      Марина Совина
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