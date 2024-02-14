«Полигон превратился в мясорубку». Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?

Коц назвал адом происходящее на полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандеров»

Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности удара российских войск по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики, который был нанесен 13 февраля.

По его словам, по лагерю, где могли находиться до 1500 украинских солдат, ударили баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Для всех, кто не находился в укрытии, это стало смертным приговором, констатировал Коц.

Под удар попали все, кто не был в укрытии

Военкор уточнил, что каждая боеголовка такого «Искандера» оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают на высоте около 10 метров над землей.

Осколки летят вертикально вниз и могут поразить людей даже в глубоких траншеях. «Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров», — пояснил Коц.

Полигон в Селидово превратился в мясорубку. Страшно представить, какой ад творился там после удара. Александр Коц военный корреспондент

На полигоне находились бойцы, готовившиеся для деблокирования Авдеевки

Об ударе по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории ДНР стало известно днем 13 февраля. Предполагается, что в момент попадания ракет на месте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военнослужащих, собранных там для учений. Предположительно, они проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы попытаться деблокировать Авдеевку через несколько дней.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы России выпустили несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с кассетными боеголовками. Через час после первого удара был нанесен второй, а спустя некоторое время и третий.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что удар по полигону мог привести к огромным потерям в украинских войсках. По словам Маркова, на это указывает тот факт, что украинские СМИ стараются не освещать последствия удара. «На Украине боятся что-то писать, потому что свирепствует по Селидово СБУ», — указал политолог.

Новый главком ВСУ мог запретить публиковать сведения об ударе

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники писало про обстрел Покровского района, куда входит и Селидово. Селидовская военная администрация сообщала, что идет обстрел соседнего с Селидово села Цукурино.

Военнослужащий в кабине управления ракетным комплексом "Искандер" на харьковском направлении в зоне проведения СВО Фото: РИА Новости

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук (включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил ракетный удар в Селидово. Каких-либо подробностей он не привел.

Между тем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на неназванные источники заявила, что главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях в Селидово.