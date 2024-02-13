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14:06, 13 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

ВО: Российская армия нанесла удар по полигону в Селидово с бойцами ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия нанесла мощный ракетный удар по полигону в Селидово на донецком направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» (ВО).

В момент удара на объекте могло находиться до 1,5 тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых привезли для учений.

Также стало известно, что в 12:34 по московскому времени на полигоне продолжалась детонация боеприпасов.

Вооруженные силы (ВС) России продолжают бои за Авдеевку. Военный обозреватель Борис Рожин сообщил, что сражения идут в районе автобазы, ресторана «Бревно» и ряда других опорных пунктов противника у Индустриального проспекта.

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