В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

Политолог Марков: удар ВС РФ по Селидово мог привести к огромным потерям ВСУ

По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

Начало событий в новости По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

Удар Вооруженных сил (ВС) РФ по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, на высокие потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара «Искандерами» по этому полигону указывает тот факт, что украинские СМИ стараются не освещать последствия удара.

«Судя по полному молчанию украинских ресурсов, потери ВСУ в Селидово действительно огромные (...) На Украине боятся что-то писать, потому что свирепствует по Селидово СБУ», — предположил политолог.

Кроме того, Марков порассуждал о возможной связи удара ВС России с местью людей бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники подтвердило обстрел Покровского района, куда входит и Селидово.