В России назвали цель удара по полигону в Селидово

Депутат Заварзин объяснил удар по полигону в Селидово обесточиванием резервов

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по складам и полигонам Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы до конца обесточить резервы и ресурсы украинской армии, рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин. Такую цель удара по полигону в Селидово на донецком направлении он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас мы активизировались в нанесении ударов по тылам: крупным предприятиям, производственным мощностям. Все отслеживаем. Мы видим это из космоса и других точек. Все работает. И мы будем дальше наносить удары. Для того чтобы до конца обесточить все их резервы, ресурсы и так далее», — заявил Заварзин.

Ранее ВС России нанесли мощный ракетный удар по полигону в Селидово на донецком направлении. В момент удара на объекте могли находиться до 1,5 тысячи бойцов ВСУ.

12 февраля стало известно, что одна из лучших бригад ВСУ направлена на удержание Авдеевки на территории Донецкой народной республики (ДНР). ВС России продолжают бои за город.