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05:39, 7 июля 2026Мир

Небензя призвал не ждать реакции ООН на теракт в Старобельске

Небензя: Ждать реакции ООН на преступления ВСУ бессмысленно
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / Pool

Ждать реакции Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на теракт в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР), бессмысленно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно», — подчеркнул Небензя.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал, что посетившая Старобельск в делегация Международного комитета Красного Креста отреагировала на удар беспилотника ВСУ по местному колледжу соболезнованиями и констатацией трагедии.

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