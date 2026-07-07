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05:30, 7 июля 2026Россия

Россияне с выским доходом раскрыли свой секрет

SuperJob: Россияне с доходом свыше ₽150 тыс. быстрее других приступают к работе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Россияне с высоким доходом — свыше 150 тысяч рублей в месяц — быстрее остальных сотрудников приступают к работе. Их время включения в процесс после прихода на место работы в среднем составляет 12 минут, а 33 процента из этой категории начинают работать практически сразу, следует из опроса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди опрошенных граждан вне зависимости от зарплаты 28 процентов включаются в работу через 5-10 минут после начала трудового дня, еще 27 процентов приступают практически мгновенно — менее чем за пять минут. 20 процентам респондентов обычно требуется 10-30 минут, еще 7 процентам — от получаса до часа, а 2 процентам — более часа. Среднее время по России составляет 14 минут.

В исследовании отмечается, что возраст респондентов влияет на скорость их включения в работу. Чем они старше, тем быстрее это происходит. Людям до 35 лет требуется на это 15 минут, 35-45 лет — 13 минут, 45+ лет --13 минут. И доля начинающих работать в течение первых 5 минут присутствия на рабочем месте с возрастом растет.

Среди профессий быстрее всего приступают к работе операторы кол-центров (9 минут), менеджеры по логистике и экономисты (10 минут), маркетологи и офис-менеджеры (11 минут). Продавцам и учителям необходимо 17 минут, медсестрам — 20 минут, пиар-специалистам — 22 минуты.

Ранее в России назвали сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат.

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