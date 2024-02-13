На полигоне в Селидово под ракетный удар могли попасть 1,5 тысячи солдат ВСУ

Российская армия нанесла мощный удар ракетами «Искандер» с кассетными боевыми частями по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на донецком направлении.

По данным Telegram-канала Mash, в момент удара на полигоне могли находиться порядка 1500 украинских солдат. Издание также опубликовало кадры, на которых, предположительно, запечатлены те самые бойцы. Уточняется, что солдаты ВСУ проходили в Селидово боевое слаживание, чтобы попытаться деблокировать Авдеевку через несколько дней.

Вооруженные силы России, как отмечается, выпустили несколько ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» c кассетными боеголовками. Через час удар был нанесен снова, а затем, спустя некоторое время, полигон накрыли в третий раз. Предварительно, число раненых и погибших в результате ракетных ударов украинских военных может составлять от 300 до 1500 человек.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В свою очередь, издание «Политика страны» со ссылкой на местные источники пишет про обстрел Покровского района, куда входит и Селидово. Селидовская военная администрация сообщила, что идет обстрел соседнего с Селидово села Цукурино.

Экс-депутат Рады подтвердил удар в Селидово

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук подтвердил ракетный удар в Селидово. Каких-либо подробностей он не привел, информация о погибших и раненых уточняется.

Между тем главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях в результате удара по Селидово. «Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — заявила Симоньян.

Полковник объяснил значимость Авдеевки для России и ВСУ

Как указал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, этот населенный пункт является ключевым с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка. Кроме того, Авдеевка важна для Украины с политической точки зрения. ВСУ, по его словам, постоянно отправляют в Авдеевку новые силы, так как ее оставление будет равносильно признанию успехов военных России.

Авдеевка — это хорошо подготовленный укрепрайон, который заливали бетоном, где вгрызались в землю, строили подземные ходы с 2014 года. Оттуда обстреливали Донецк, так что это ключевой, важный опорный пункт Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

Между тем, по данным Forbes, чтобы удержать Авдеевку, туда была направлена одна из лучших бригад ВСУ. Подразделение находилось в резерве в Краматорске с декабря прошлого года. Как отмечает издание, украинские военные решили укрепить позиции, несмотря на большие риски.

В то же время глава службы связей 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Иван Секач сказал, что в настоящее время у ВСУ нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки. Находящиеся в городе украинские войска рассчитывают на подкрепление и помощь дружественных подразделений, добавил он. По его словам, подкрепление пришло.