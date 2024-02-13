Глава службы связей 110-й ОМБр Секач: у ВСУ нет возможностей удерживать Авдеевку

В настоящее время у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточных возможностей для удержания Авдеевки. Об этом глава службы связей 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Иван Секач заявил в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

По его словам, находящиеся в городе украинские войска рассчитывают на подкрепление и помощь дружественных подразделений. «Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного так спокойнее стало, когда она пришла», — сказал он.

Ранее издание Forbes сообщало, что на удержание Авдеевки украинское командование направило 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Позднее депутат Народного совета Донецкой народной республики Дмитрий Плетень заявил, что на помощь украинским военным в Авдеевке перебросили бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).