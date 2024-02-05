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12:05, 5 февраля 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о значении Авдеевки для ВСУ

Полковник Кошкин назвал Авдеевку ключевым опорным пунктом ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Авдеевка имеет большое значение как для России, так и для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот пункт является ключевым с точки зрения обороны, а также агрессии против Донецка. Кроме того, Авдеевка важна для Украины с политической точки зрения. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Авдеевка — это хорошо подготовленный укрепрайон, который заливали бетоном, где вгрызались в землю, строили подземные ходы с 2014 года. Оттуда обстреливали Донецк, так что это ключевой, важный опорный пункт», — подчеркнул военный.

ВСУ, по его словам, постоянно отправляют в Авдеевку новые силы. Это, как он считает, важно и с политической точки зрения, поскольку оставление этого пункта будет равносильно признанию успехов военных России.

«Исходя из этого бросают личный состав, боевую технику, вооружения и снаряды, даже несмотря на снарядный голод: у ВСУ сейчас расход около двух тысяч на сутки, у нас около десяти. Сразу овладеть Авдеевкой не получается, есть много сложностей. Мы бережем людей, они — нет, это в определенной степени балансирует силы», — считает Кошкин.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выбить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

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