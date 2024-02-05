Стало известно о продвижении российских войск в Авдеевке

Военкор Руденко: ВСУ были выбиты с территории карьера в Авдеевке

Российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. О продвижении войск в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

По словам военкора, именно с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время заседания Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил ему о сложном положении украинской армии под Авдеевкой.