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09:48, 5 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в Авдеевке

Военкор Руденко: ВСУ были выбиты с территории карьера в Авдеевке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. О продвижении войск в своем Telegram-канале сообщил российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко.

По словам военкора, именно с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что во время заседания Ставки главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил ему о сложном положении украинской армии под Авдеевкой.

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      Алевтина Запольская
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