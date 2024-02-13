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16:15, 13 февраля 2024Бывший СССР

Симоньян сообщила о запрете главкома ВСУ разглашать данные о потерях в Селидово

Симоньян: Сырский запретил разглашать данные о потерях ВСУ в Селидово
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил разглашать данные о потерях после удара российских войск по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом рассказала Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — сообщила она.

Российская армия нанесла удар по полигону ВСУ 13 февраля. В момент происшествия на объекте могли находиться до 1,5 тысячи бойцов, которых привезли для учений.

Ранее стало известно, что в момент атаки беспилотников на завод по производству дронов в Николаеве 8 февраля на объекте находились западные инженеры и специалисты оборонного сектора. Отмечается, что они поддерживали усилия по производству беспилотных летательных аппаратов.

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      Александр Курбатов
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