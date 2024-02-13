На Украине в результате атаки на завод дронов погибли западные инженеры

Military Watch: в Николаеве западные инженеры погибли в результате атаки БПЛА

На Украине в результате атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по заводу дронов в Николаеве 8 февраля погибли инженеры и специалисты оборонного сектора из стран Запада, передает Military Watch Magazine.

«В этих районах [завода] размещалось значительное количество военной техники, а также джипы с военными номерными знаками (...), наряду с повреждением объекта в результате удара погибли несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству беспилотников», — отмечается в публикации со ссылкой на неназванные российские источники.

В издании добавили, что с конца 2023 года натиск Российской армии на оборонный сектор Украины особенно усилился.

В январе в результате ракетного удара Вооруженные силы России также уничтожили несколько иностранных наемников. Как стало известно из сообщений СМИ, был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери, а вместе с ним — Эрик Дукарич, сын известного хорватского боевика Петра Дукарича.