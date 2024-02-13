Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине в результате атаки на завод дронов погибли западные инженеры

Military Watch: в Николаеве западные инженеры погибли в результате атаки БПЛА

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На Украине в результате атаки беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) по заводу дронов в Николаеве 8 февраля погибли инженеры и специалисты оборонного сектора из стран Запада, передает Military Watch Magazine.

«В этих районах [завода] размещалось значительное количество военной техники, а также джипы с военными номерными знаками (...), наряду с повреждением объекта в результате удара погибли несколько иностранных специалистов, которые поддерживали усилия по производству беспилотников», — отмечается в публикации со ссылкой на неназванные российские источники.

В издании добавили, что с конца 2023 года натиск Российской армии на оборонный сектор Украины особенно усилился.

В январе в результате ракетного удара Вооруженные силы России также уничтожили несколько иностранных наемников. Как стало известно из сообщений СМИ, был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери, а вместе с ним — Эрик Дукарич, сын известного хорватского боевика Петра Дукарича.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      Российский футболист рассказал о выступлении в экзотическом чемпионате

      Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

      Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россияне стали чаще путешествовать в Африке

      Российскому социологу попросили ужесточить наказание за призывы к терроризму

      Еще один министр обороны страны НАТО попал в больницу

      Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

      На Украине суд отказал восстановить экс-депутата Рады в вузе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше