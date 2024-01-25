Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:40, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции и сына хорватского боевика

На Украине в результате ракетного удара был ликвидирован лучший снайпер Франции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери, а вместе с ним — сын известного хорватского боевика Петра Дукарича Эрик. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Mash.

«Эрнесто Барбьери. Он считался лучшим снайпером Франции. Некоторое время служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. 6 марта 2022-го решил возобновить службу и присоединился к иностранному легиону, где также был снайпером», — указано в сообщении.

Канал поделился информацией и про других наемников, связанных с французскими спецслужбами. Один из них — пехотинец и водитель бронетехники Эрик Дукарич. Его отец принимал активное участие в войне за независимость Хорватии в составе бригады Tigrers. Весной 2022 года Дукарич-младший отправился на Украину.

Известно, что в результате ракетного удара 17 января было уничтожено более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в РФ террористическая организация). Кроме того, по сообщению Министерства обороны России, благодаря операции удалось ликвидировать до 60 наемников.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      США тайно предупредили Иран о теракте

      Российского школьного охранника арестовали за развращение подростков

      Организатор нападения на российского депутата с огнеметом предстанет перед судом

      Путин пообещал россиянам поднять уровень МРОТ

      Лолита заявила о потере интереса к шоу-бизнесу

      Появились подробности состояния упавшего c десятого этажа бойца MMA

      Эксперты призвали натирать кран в доме помадой

      Стилистка перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года

      На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции и сына хорватского боевика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше