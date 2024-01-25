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04:59, 25 января 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову

Лебедев: ударами по Харькову и области уничтожены более 130 бойцов РДК и ВСУ

Более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на среду, 24 января, среди них могут быть иностранные наемники. Об этом сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

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