В подполье рассказали о потерях ВСУ от ударов по Харькову

Лебедев: ударами по Харькову и области уничтожены более 130 бойцов РДК и ВСУ

Более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на среду, 24 января, среди них могут быть иностранные наемники. Об этом сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.