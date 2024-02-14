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09:27, 14 февраля 2024Бывший СССР

Ситуацию на полигоне в Селидово после удара «Искандерами» сравнили с адом

Военкор Коц: после удара «Искандерами» на полигоне ВСУ в Селидово творился ад

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удар российских войск превратил полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово в мясорубку. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью, выпущенными из комплекса «Искандер-М», является приговором для неукрывшихся в помещениях бойцов противника.

«Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли. Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля», — отметил Коц, сравнив с адом ситуацию на полигоне после обстрела.

Об ударе по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики стало известно 13 февраля. Предполагается, что в момент попадания ракет на месте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военнослужащих, собранных там для учений.

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      Алевтина Запольская
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