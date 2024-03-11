В Запорожье прозвучали два мощных взрыва

Рогов: в Запорожье прозвучали два мощных взрыва

В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучали два мощных взрыва, которые слышали в разных частях города. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«В Запорожье прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города», — рассказал он.

Рогов уточнил, что взрывы, предварительно, произошли на объектах, используемых бойцами Вооруженных сил Украины. По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги.

Днем ранее Владимир Рогов сообщал о взрывах в Одессе и Кривом Роге. Он отметил, что удары наносят украинские системы противовоздушной обороны, что «представляет наибольшую опасность для мирных жителей».