Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 20 марта 2024Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

Шойгу: ВСУ потеряли в зоне СВО более 71 тысячи человек с начала 2024 года

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Показатели потерь ВСУ в три раза выше тех, что были представлены за аналогичный период 2023 года, подчеркнул Шойгу. По его информации, противник в зоне боевых действий также потерял 11 тысяч единиц вооружения.

С начала 2024 года российские военнослужащие уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard и 27 американских машин Bradley. Помимо этого, удар был нанесен по 11 пусковым установкам зенитно-ракетных комплексов, в том числе по пяти Patriot.

Ранее Шойгу заявлял, что с начала года ВСУ ежедневно теряют в зоне СВО в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. По его словам, боевой потенциал ВСУ снижается благодаря активным действиям российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      В США отказ называть Путина президентом назвали показным надуванием губ

      Задержанного ФСБ начальника отдела «Челябинскавтодора» отправили в СИЗО

      Еврокомиссия поправила Борреля по финансовой помощи Украине

      Кологривому пригрозили штрафом за дебош в ресторане Новосибирска

      Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы

      В Кремле оценили призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

      Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России

      Захарова прокомментировала риск отключения российских телеканалов в Армении

      Шойгу представил нового замминистра обороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше