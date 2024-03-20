Шойгу озвучил потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года

Шойгу: ВСУ потеряли в зоне СВО более 71 тысячи человек с начала 2024 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Показатели потерь ВСУ в три раза выше тех, что были представлены за аналогичный период 2023 года, подчеркнул Шойгу. По его информации, противник в зоне боевых действий также потерял 11 тысяч единиц вооружения.

С начала 2024 года российские военнослужащие уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard и 27 американских машин Bradley. Помимо этого, удар был нанесен по 11 пусковым установкам зенитно-ракетных комплексов, в том числе по пяти Patriot.

Ранее Шойгу заявлял, что с начала года ВСУ ежедневно теряют в зоне СВО в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного. По его словам, боевой потенциал ВСУ снижается благодаря активным действиям российских войск.