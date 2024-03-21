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03:15, 21 марта 2024Бывший СССР

Харьков снова под обстрелом. Российская армия начала уничтожать в городе базы западных наемников

В Харькове прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Как минимум еще один взрыв прозвучал в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Мэр города Игорь Терехов также подтвердил каналу, что в Харькове была слышна серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога.

Накануне днем также сообщалось о сильном взрыве в Харькове.

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В Харькове уничтожили группу западных наемников

Утром 20 марта подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на территорию одного из промышленных предприятий в Харькове прибыли западные военнослужащие. Ссылаясь на собственные источники, Марочко рассказал, что на предприятие привезли около 30 военных с оружием и вещевым имуществом. «Бойцы между собой общаются на польском языке», — отметил он. По информации эксперта, им была поставлена задача взять под охрану один из местных заводов, сменив украинское подразделение. Он также указал, что ранее на территории этого же предприятия были обнаружены средства противовоздушной обороны (ПВО) западного образца.

Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по заводу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харькове и уничтожили группу западных инженеров и военных Главного управления разведки Украины. «Прилетело [по территории завода] очень качественно. Много погибших. Там было расположение личного состава», — уточнил он. Также Лебедев выяснил, что среди оказавшихся под ударом были солдаты, которые принимали участие в попытках штурма границы в Белгородской области.

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Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил, что российские военные поразили базу иностранных наемников в Харькове. При этом, отметил собеседник агентства, в подконтрольном Киеву городе находится еще много таких баз.

Харькову предрекли переход под контроль Российской армии

Британский аналитик Александр Меркурис предсказал, что скоро произойдет коллапс обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По его словам, украинские военные не могут остановить натиск российской армии под Харьковом, поскольку укрепления ВСУ еще не завершены. Он также подчеркнул, что они не способны выдержать удары Российской армии.

В свою очередь, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что при продолжении конфликта с Россией Украина рискует потерять контроль над несколькими городами. «Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас», — подчеркнул аналитик. По мнению военного, Россия уже одержала победу в конфликте на Украине и это невозможно изменить. Даже западные поставки помощи Киеву или финансирование не повлияют на ситуацию.

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      Марина Совина
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