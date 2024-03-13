Аналитик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при продолжении конфликта

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что при продолжении конфликта с Россией Украина рискует потерять контроль над несколькими городами. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер предупредил Украину о возможной потере городов, включая Одессу и Харьков.

«Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас», — подчеркнул аналитик.

По мнению военного, Россия уже одержала победу в конфликте на Украине и это невозможно изменить. Даже западные поставки помощи Киеву или финансирование не повлияют на ситуацию.

Ранее Риттер назвал возможные сроки захода России в Харьков и Одессу. По его мнению, это произойдет летом.