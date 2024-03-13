Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 13 марта 2024Мир

Украину предупредили о потере городов при продолжении конфликта

Аналитик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при продолжении конфликта

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что при продолжении конфликта с Россией Украина рискует потерять контроль над несколькими городами. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Риттер предупредил Украину о возможной потере городов, включая Одессу и Харьков.

«Я не знаю, не поздно ли это для Одессы. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск — у Киева еще есть небольшой шанс сохранить эти территории, но они должны остановить все прямо сейчас», — подчеркнул аналитик.

По мнению военного, Россия уже одержала победу в конфликте на Украине и это невозможно изменить. Даже западные поставки помощи Киеву или финансирование не повлияют на ситуацию.

Ранее Риттер назвал возможные сроки захода России в Харьков и Одессу. По его мнению, это произойдет летом.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      В Польше допустили скорое решение проблем на границе Украины

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      В США не нашли причин для смены ядерной стратегии из-за России

      Производитель Alpen Gold ответил на сообщения о поставках в Россию

      Производитель Alpen Gold перестанет поставлять продукцию в одну торговую сеть

      В МИД России обещали ответить на высылку двух дипломатов из Австрии

      Суд отказался разводить поженившихся за границей россиянок

      Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

      «Зенит» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше