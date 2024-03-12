Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 12 марта 2024Мир

В США назвали возможные сроки захода России в Харьков и Одессу

Экс-разведчик Риттер: Россия уже летом постучится в двери Одессы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия уже летом зайдет в Харьков и «постучится в двери Одессы», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут более сопротивляться. Возможные сроки захода России в эти города назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Очень скоро они потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы», — рассказал военный аналитик.

Риттер также добавил, что ВСУ логичнее всего будет отступить к Днепру, чтобы занять линию обороны. По его мнению, текущее распределение войск по линии фронта не позволяет удерживать территории.

Ранее Риттер заявил, что США проигрывают сразу в двух регионах: на Ближнем Востоке и Украине. По его словам, Вашингтон не способен сдержать победу России.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Захарова рассказала о влиянии выступлений Байдена на имидж США

      43-летняя телезвезда с пышными формами поделилась фото в купальнике

      Финские истребители сопроводили российские бомбардировщики над Балтикой

      Российский военный оценил запасы запрашиваемых Украиной немецких ракет Taurus

      Украина получит пакет военной помощи от США на 300 миллионов долларов

      Родственница британского короля выйдет замуж за сварщика со славянской фамилией

      Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?

      Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти

      Мужчинам раскрыли главные причины импотенции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше