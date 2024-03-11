В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

Экс-разведчик США Риттер: США проигрывают в Европе и на Ближнем Востоке

США проигрывают сразу в двух регионах, которые являются ключевыми для удержания американской гегемонии: в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«В случае с конфликтом в Газе и на Украине мы видим ситуацию, когда Соединенные Штаты не могут использовать свою военную и экономическую мощь для достижения успеха», — рассказал военный аналитик.

Он также подчеркнул, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине и Вашингтон не способен переломить ситуацию в свою пользу. Риттер предрек, что в скором времени США ждет сразу два стратегических поражения в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее Риттер заявил, что Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия. По его мнению, российское стратегическое оружие является лучшим в мире.