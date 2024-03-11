Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 11 марта 2024Мир

В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

Экс-разведчик США Риттер: США проигрывают в Европе и на Ближнем Востоке

Фото: Amir Cohen / Reuters

США проигрывают сразу в двух регионах, которые являются ключевыми для удержания американской гегемонии: в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«В случае с конфликтом в Газе и на Украине мы видим ситуацию, когда Соединенные Штаты не могут использовать свою военную и экономическую мощь для достижения успеха», — рассказал военный аналитик.

Он также подчеркнул, что Россия одерживает победу в конфликте на Украине и Вашингтон не способен переломить ситуацию в свою пользу. Риттер предрек, что в скором времени США ждет сразу два стратегических поражения в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее Риттер заявил, что Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия. По его мнению, российское стратегическое оружие является лучшим в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Назван регион с самыми дорогими блинами в России

      Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

      В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

      Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше