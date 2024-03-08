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04:36, 8 марта 2024Мир

Экс-разведчик признал превосходство России над США

Экс-разведчик Риттер: Россия с новым ядерным оружием превосходит США

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

Риттер подчеркнул, что Россия разработала лучшее в мире стратегическое ядерное оружие.

«Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США», — отметил аналитик.

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      Марина Совина
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